شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع 4 جنيهات فى بداية التعاملات وعيار 21 بـ835 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار الذهب في بداية التعاملات، اليوم الجمعة بقيمة 4 جنيهات، وذلك بعد استمرار صعود السعر العالمي للمعدن الأصفر لمستويات 1915 دولارا مقابل 1899 دولارا فى ختام تداولات أمس، ولا يزال السوق العالمي يشهد توترات بسبب الحرب في أوكرانيا واتجاه لفرض عقوبات على روسيا، مما يربك حركة التداول ويزيد الطلب على الذهب.

أسعار الذهب اليوم...عيار 24 يسجل 954 جنيها.

عيار 21 يسجل 835 جنيها.

عيار 18 يسجل 716 جنيها.

الجنيه الذهب 6680 جنيها.

ومع بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا ارتفع الطلب على الملاذات الآمنة لتسجل الأسعار العالمية للذهب أعلي مستوى في عام، لتسجل اونصة الذهب 1970 دولارا، لكن عاد الهدوء إلي السوق مجددا واتجه بعض ملاك الذهب لجني الأرباح الأمر الذي ينعكس على السعر في مصر.

اونصة الذهب تسجل الآن وقت صياغة هذه السطور- وهو سعر قابل للتغير بصورة مستمرة- حوالي 1915 دولارا، ويسجل العيار الرئيسي للذهب في مصر سعر 835 جنيها للجرام مع إمكانية التغير المستمر في الأسعار خلال الساعات القادمة.