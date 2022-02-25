شكرا لقرائتكم خبر عن موانئ البحر الأحمر تعلن استمرار حركة السفن والملاحة رغم سوء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر استمرار حركة السفن والملاحة بالموانئ التابعة وعدم تأثرها بسوء الاحوال الجوية، حيث تم تداول 33437 طن بضائع عامة ومتنوعة و499 شاحنة و51 سيارة بالموانئ التابعة للهيئة العامة لمواني البحر الأحمر.

وشملت حركة الصادرات تداول 1571 طنا بضائع عامة ومتنوعة 272 شاحنة و 3 ملاكي، كما شملت حركة الواردات تداول 31866 طن بضائع عامة ومتنوعة 227 شاحنة و 48 ملاكي ومتواجد 10 سفن علي ارصفة الموانئ .

واستقبل ميناء سفاجا السفينة امل بحمولة 69 شاحنة و3 ملاكي و السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 89 شاحنة و42 ملاكي والسفينة SEA ANGEL قادمة من استراليا بحمولة 31500 طن الومنيوم وتم مغادرة السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 109 شاحنة و 1 ملاكي والسفينة امل بحمولة 94 شاحنة و 2 ملاكي .

كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان ومغادرة السفينة عمان والسفينة سيناء حيث تم استقبال 69 شاحنة بحمولة 116 طن بضائع عامة و 250 طن ترانزيت الي ليبيا و 3 ملاكي وتصدير 69 شاحنة بحمولة 1571 طن بضائع عامة .