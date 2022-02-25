شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأوكرانى يعلن وصول أعداد كبيرة من المدرعات الروسية إلى مشارف كييف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الأوكراني، عن وصول أعداد كبيرة من المدرّعات الروسية إلى المشارف الشمالية للعاصمة كييف، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية في خبر عاجل لها قبل قليل.

وقال الجيش الأوكراني، إنه يقاتل وحدات من المدرعات الروسية في مدينتي ديمر وإيفانكيف الواقعتين على التوالي على بعد 45 و80 كلم شمالي كييف.

في نفس السياق، قال السفير الروسي لدى اليابان، إن روسيا سترد بحزم على العقوبات التي فرضتها طوكيو على موسكو، مضيفا: لن نحتل أوكرانيا وشعبها هو من سيقرر مستقبله".