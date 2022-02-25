شكرا لقرائتكم خبر عن قوات جمهورية دونيتسك الانفصالية تنشر صورا لأسر جنود أوكرانيين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت قوات جمهورية دونستيك الانفصالية، منذ قليل، عدد من الصور لأسر عدد من الجنود الأوكرانيين، جاء ذلك وفقا لخبر عاجل نشر بقناة العربية.



اسر عدد من الجنود الاوكرانين

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت قبل قليل، إن القوات الخاصة الروسية تعمل على تأمين إقليم دونباس، كما تعمل على نزع السلاح منه.



الجنود الأوكرانيين فى الأسر

وشهد إقليم دونباس، إجلاء نحو 113 ألف شخص من الإقليم إلى روسيا منذ 18 فبراير، كما أعلنت الدفاع الروسية، إن الجيش الروسي يستهدف مواقع عسكرية فقط فى أوكرانيا.

وكان فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني، قد أعلن قبل قليل، إن القوات الروسية توقفت عن التقدم فى معظم الاتجاهات، وإن روسيا استأنفت ضرباتها الصاروخية في الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي من فجر اليوم.

وأضاف فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني، إن الضربات الروسية تستهدف كلا من المواقع العسكرية والمدنية، وكانت صافرات الإنذار قد انطلقت قبل قليل، فى أجواء العاصمة الأوكرانية كييف.