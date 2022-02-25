شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإنتاج الحربى يشهد توقيع عقدى تصنيع للهاوتزر (K9) بالتعاون مع كوريا الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، مراسم توقيع عقدين للتصنيع المشترك للهاوتزر (K-9) بالتعاون بين وزارة الإنتاج الحربى - متمثلة فى مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) فى العقد الأول وشركة أبو زعبل للصناعات الهندسية (مصنع 100 الحربي) فى العقد الثانى - وشركة "هانوا" الكورية الجنوبية، وذلك بحضور اللواء رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة وعدد من القيادات ممثلى القوات المسلحة والسفير الكورى الجنوبى بمصر والملحق العسكرى الكورى الجنوبي، حيث أُجريت مراسم التوقيع بمصنــع إنتــاج وإصـلاح المدرعـات (200 الحربي).

أكد وزير الدولة للإنتاج الحربى، أن هذا التوقيع يأتى فى إطار مساعى الدولتين الصديقتين للتقارب وجعل العلاقات الثنائية مستدامة وموجهة نحو مستقبل أفضل للبلدين، مضيفاً أن توقيع العقدين يأتى فى إطار توقيع عقد التدبير والتصنيع المشترك لمنظومة الهاوتـزر (k9A1 EGY) محلياً بشركات ومصانع الهيئة القومية للإنتاج الحربى بالتعاون مع شركة "هانوا" والذى شهد مراسم توقيعه الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى مطلع الشهر الجارى، وذلك بحضور كانج إن هو وزير المشتريات الدفاعية لكوريا الجنوبية (DAPA).

وأوضح الوزير "مرسي"، أن مصر وكوريا الجنوبية تشهدان تطوراً غير مسبوق فى الآونة الأخيرة بمجال الصناعات الوطنية الدفاعية، مشيراً إلى زيارته لكوريا الجنوبية للمشاركة فى معرض سيول الدولى للفضاء والدفاع (ADEX-2021) الذى أقيم فى شهر أكتوبر من العام الماضى حيث أتيحت له الفرصة للاطلاع على أحدث ما تم التوصل إليه من تكنولوجيات حديثة فى مجال الصناعات العسكرية، كما قام بزيارة شركتى "هيونداى ويا" و"هانوا" الكوريتين المنتجة للهاوتزر (k-9) ١٥٥مم عيار 52 والذى تفقده خلال هذه الزيارة.

وأعرب الوزير "مرسي" عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع الجانب الكورى الجنوبى فى مجال الصناعات الدفاعية بشكل أكثر عمقاً خلال الفترة المقبلة بالشكل الذى يعود بالنفع على الجانبين بل والعالم ككل، مؤكداً على استمرار التنسيق بين جميع مؤسسات الدولة المصرية والقوات المسلحة لتطوير المنظومة التسليحية والارتقاء بها للحفاظ على أمن مصر القومي.

من جانبه، أوضح السفير الكورى الجنوبى بمصر هونج جين ووك، أن الجانب الكورى الجنوبى ينظر الآن إلى مصر كشريك استراتيجى وكدولة مستقرة لها دور فعال ومؤثر فى منطقة الشرق الأوسط فى ضوء ما تتمتع به من إمكانيات كبيرة وقوى بشرية ماهرة خاصةً من الشباب، فضلاً عن كون مصر مركزاً استراتيجياً للشركات الكورية الجنوبية فى أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.

وأكد "جين ووك"، أنه من المتوقع أن تشهد السنوات القادمة تعاوناً أكبر بين البلدين، لافتاً إلى أن العلاقات (الكورية الجنوبية-المصرية) توطدت بشكل كبير خلال السنوات التى تلت الزيارة الهامة للرئيس عبد الفتاح السيسى لكوريا الجنوبية عام 2016 والاتفاق على تعزيز العلاقات الثنائية ودفعها إلى مرتبة الشراكة الاستراتيجية الشاملة فى كافة مجالات التعاون، كما أوجدت زيارة الرئيس مون جاى إن الرسمية إلى مصر خلال الشهر الماضى قوة دفع لتعزيز التعاون بين كوريا ومصر فى عدة المجالات.

وأعرب ممثل شركة "هانوا" الكورية عن سعادته بالتعاون العسكرى مع مصر باعتبارها قوة إقليمية كبرى، متطلعاً إلى أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من التعاون والتنسيق العسكرى المشترك بين الجانبين واصفاً التعاون مع مصر بأن له طابع خاص ويعد من أهم المشروعات التى تسعى الشركة إلى تحقيقها، كاشفاً أن الجانب المصرى قام بعملية الاختبارات للهاوتزر K9فى عدة بيئات وتضاريس مختلفة داخل مصر وثبتت خلال تلك الاختبارات كفاءة المدفع.

بدوره صرح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر إلى وجود تعاون مثمر بين وزارة الإنتاج الحربى مع العديد من الشركات الكورية الجنوبية فى مجال الصناعات المدنية المختلفة مثل تدوير المخلفات وإنتاج كاميرات المراقبة، مشدداً أن التعاون مع هذه الشركات يكون قائماً على توطين التكنولوجيا والاستفادة من الخبرة الصناعية الكورية والتى تحظى بتقدير واحترام الجانب المصرى بما يعود بالإيجاب على الشعبين الصديقين، معرباً عن تطلع الوزارة إلى أن يمثل هذا التوقيع لعقدى التوريد والتصنيع المشترك للهاوتزر (K9) دفعة جديدة لتعزيز سبل التعاون فى مجال الصناعات الدفاعية مع الجانب الكورى الجنوبى بالشكل الذى يعود بالنفع على الطرفين.