شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تعلن نتائج مسابقة الطالب المثالى للأسر الطلابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة الأسر الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب فى جامعة حلوان عن نتائج مسابقة الطالب والطالبة المثالية على مستوى كليات الجامعة لطلاب الأسر الطلابية، والتى أُقيمت تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف راشد محمد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

وأكد الدكتور ممدوح مهدى، دعم ورعاية الطلاب المتميزين وتشجيعهم، موضحا أن الجامعة تحرص على مشاركة الطلاب فى الأنشطة الطلابية التى تعمل على تنمية الوعى الثقافى لدى الطلاب واكتشاف أصحاب المواهب العلمية والثقافية.

فيما قال الدكتور حسام رفاعى، إن المسابقة شهدت تنافسا قويا بين الطلاب فى جو يسوده روح الود، وتقدم سيادته بالتهنئة للطلاب الفائزين فى مسابقة الطالب والطالبة المثاليين متمنياً لهما مزيداً من التقدم والتوفيق، كما أثنى على جهود لجنة التحكيم.

وتمثلت نتائج الطلاب فى حصول الطالب يحى نادى بيومى بكلية التمريض على المركز الأول، الطالب يوسف محسن رشاد بكلية الفنون التطبيقية على المركز الثاني، كما حصل الطالب عاصم عماد عبداللطيف بكلية الحاسبات والمعلومات على المركز الثالث.

كما جاءت أسماء الطالبات الفائزات كالتالى حصول الطالبة ياسمين ابراهيم احمد غانم بكلية التربية الرياضية بنات على المركز الأول، والمركز الثانى للطالبة حبيبة ناصر صلاح الدين بكلية السياحة والفنادق، بينما حصلت على المركز الثالث الطالبة الاء حسن إسماعيل بكلية التمريض.