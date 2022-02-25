الأوقاف: لا يوجد أئمة تابعين للوزارة في روسيا وأوكرانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه لا يوجد للوزارة أي مبعوثين حاليًا في روسيا أو أوكرانيا.

وأوضح في بيان له، الجمعة، أنت الإيفاد إلى أوكرانيا يكون في شهر رمضان من كل عام، وصدر قرار مؤخرا بسفر لإمامين إلى هناك في شهر رمضان المقبل، وسيتم اتخاذ القرار المناسب وفق تطورات الأحداث.

كانت وزارة الخارجية المصرية، أعربت عن القلق البالغ من التطورات المتلاحقة اتصالا بالأوضاع في أوكرانيا، والعملية العسكرية التي أعلنتها روسيا.

وقالت الخارجية المصرية، في بيان، إن "جمهورية مصر العربية تتابع بقلق بالغ التطورات المُتلاحقة اتصالا بالأوضاع في أوكرانيا".

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