سد النهضة| أول تعليق من رئيس لجنة المفاوضات بشأن إعلان إثيوبيا توليد الكهرباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور الدكتور علاء الظواهري، رئيس لجنة مفاوضات سد النهضة، إن مصر تراقب كل ما يحدث في سد النهضة بشكل يومي، وكنا نعلم كل شيئ يخص السد خاصة من حيث الارتفاع وأيضًا موعد تشغيل التوربيني قبلها بشهر واتخذنا العديد من الخطوات الاحترازية.

وأضاف الظواهري في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن أي خطوة أحادية تقوم بها إثيوبيا سواء من حيث الملء أو تشغيل التوربين تعتبر خرق لإعلان المبادئ، ردًا على إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي، ببدء المرحلة الأولى من توليد الكهرباء من سد النهضة، مشيرًا إلى أن مصر ليست ضد توليد الكهرباء، ولكن كيفية تشغيل التوربينات وكميات المياه الخارجة من السد، هي الجزئية الأهم.

وأوضح عضو اللجنة التفاوضية، أن ما يهم القاهرة هو كيفية التخزين ووقته، وأن يتم ذلك وفقًا لقواعد قانونية ملزمة، لخريطة الطريق وهي إعلان المبادئ.

وأشار إلى أن انعاكس هذه الخطوة سوف ينتج عنها أمرين إما الانسحاب من المفاوضات أو الاستمرار فيها وفقًا للمعطيات والمحدات المصرية، موضحا أن الجانب الإثيوبي فشل فشلا ذريعا في عمليات الملء.

جديرًا بالذكر أن آبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي، أعلن عبر صفحته الرسمية على " فيسبوك" بدء المرحلة الأولى من توليد الكهرباء من سد النهضة، الأحد الماضي، بحضور ومشاركة عشرات المسؤولين والبرلمانيين وقادة المجتمع ورجالات الدين؛ لتدشين توربين واحد من إجمالي 13 بقدرة 350 ميجاوات.

ويذكر، أن المفاوضات متوقفة منذ أبريل الماضي نتيجة تهرب الجانب الإثيوبي من المفاوضات التي جرت في كينشاسا الكونغولية.