​الأرصاد تكشف موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، موعد انتهاء الموجة الحالية من الطقس السيئ، وتحسن الأحوال الجوية، على كافة أنحاء الجمهورية.

وقالت منار لمصراوي، إن البلاد تشهد اعتبارًا من يوم السبت المقبل، انتهاء الموجة السيئة الحالية، وتبدأ حالة التحسن النسبي في الطقس، والعودة تدريجيًا في درجات الحرارة.

وأشارت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن تحسن حالة الطقس، ستأتي عقب تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا على ارتفاع 6 كيلو من سطح الأرض وسطح البحر المتوسط.

وتشهد البلاد، بداية من مساء الأربعاء 23 فبراير، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وانخفاض درجات الحرارة بين 5 و 6 درجات، مصاحبة بنشاط رياح ورمال وأتربة وأمطار متفاوتة الشدة على كافة الأنحاء نتيجة تأثرها بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

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