​نشاط رياح وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من الجمعة 25 فبراير 2022 إلى الأربعاء 2 مارس 2022، حيث يكون الطقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على شمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

الجمعة 25 فبراير

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة تمتد خفيفة إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 50 إلى 60 كم/س وارتفاع الموج 3:4 متر.

واعتبارا من السبت 26 فبراير استقرار في الأحوال الجوية على كافة الأنحاء.

السبت 26 والأحد 17 فبراير

شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الاثنين 28 فبراير

شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية

نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

الثلاثاء 1 والأربعاء 2 مارس

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

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