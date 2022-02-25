"جثتان وأنبوبة فاضية".. مأساة عروسين قتلهما الغاز رابع يوم زواج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

شهدت منطقة الشرابية، واقعة مأساوية بعد أن لقي عروسان، مصرعهما رابع يوم زواج؛ وذلك إثر تسريب غاز أنبوبة داخل شقتهما في بالقاهرة.

وتلقى قسم شرطة الشرابية، بلاغا من من أحد الأشخاص يفيد بالعثور على جثة شقيقه وعروسته داخل شقتهما بمنطقة الشرابية.

انتقلت على الفور قوة أمنية تابعة للقسم لمكان البلاغ وعُثر على جثة "شريف" 27 عامًا، وعروسته جثتين هامدتين.

ورجحت تحريات المباحث أن سبب الوفاة هو اختناقهما بغاز المنزل: "السخان كان مولع والأنبوبة فاضية".

معاينة النيابة العامة كشفت أن الزوجين تركا السخان مُشتعل فيما أصيبا باختناق غاز رابع ليلة من زفافهما.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

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