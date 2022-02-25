شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أوكرانيا يطالب أعضاء الناتو بتقديم مساعدات دفاعية لصد الهجوم الروسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، منذ قليل، الدول أعضاء الناتو بتقديم مساعدات دفاعية لصد الهجوم الروسي، قائلا: إنه يجب أن يتم دفع روسيا إلى طاولة المفاوضات، مؤكدا على إنه موجود فى العاصمة الأوكرانية كييف مع شعبه، جاء ذلك وفقا لخبر عاجل نشرته قناة العربية.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد أعلن قبل قليل، أن استمرار العدوان الروسي يظهر أن عقوبات الغرب على موسكو ليست كافية، مشيرا إلى أن روسيا ستضطر للحوار عاجلا أم آجلا، كام دعا المواطنين الروس للتظاهر ضد الحرب في أوكرانيا.

وكما أعلن فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني، أن القوات الروسية توقفت عن التقدم فى معظم الاتجاهات، وإن روسيا استأنفت ضرباتها الصاروخية في الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي من فجر اليوم.

وأضاف فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني، أن الضربات الروسية تستهدف كلا من المواقع العسكرية والمدنية، وكانت صافرات الإنذار قد انطلقت قبل قليل، فى أجواء العاصمة الأوكرانية كييف.