شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الأوكرانية: مستعدون لاستخدام الصواريخ المضادة للدبابات للدفاع عن كييف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مستشار الحكومة الأوكرانية، إن بلاده مستعدة لاستخدام الصواريخ المضادة للدبابات للدفاع عن العاصمة الأوكرانية كييف، مؤكدا أن روسيا تخطط لدخول كييف بالدبابات، مشيرا إلى أن اليوم سيكون الأصعب على أوكرانيا، جاء ذك وفقا لخبر عاجل بقناة العربية.

وكان فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني، قد أعلن قبل قليل، إن القوات الروسية توقفت عن التقدم فى معظم الاتجاهات، وإن روسيا استأنفت ضرباتها الصاروخية في الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي من فجر اليوم.

وأضاف فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني، إن الضربات الروسية تستهدف كلا من المواقع العسكرية والمدنية، وكانت صافرات الإنذار قد انطلقت قبل قليل، فى أجواء العاصمة الأوكرانية كييف.