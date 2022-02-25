شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى كوريا الجنوبية يلتقى مدير صندوق المناخ الأخضر GCF والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى السفير خالد عبد الرحمن، سفير جمهورية مصر العربية لدي جمهورية كوريا الجنوبية، مع المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر Glemarec Yannick، وذلك لبحث سبل التعاون الممكنة في ضوء استضافة مصر لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27.

أبرز السفير خالد عبد الرحمن الأهمية الكبيرة التي توليها مصر لاستضافة المؤتمر، وأولويات الرئاسة المصرية للمؤتمر. وفي سياق آخر، تم مناقشة المشروعات التي يضطلع بها المناخ الأخضر وتستفيد منها مصر، وهما بالأساس مشروع محطة "بنبان" لتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية، ومشروع التكيف مع آثار المناخ بالساحل الشمالي.

أعرب Yannick خلال اللقاء عن تطلعه إلى زيارة مصر لمواصلة تعزيز التعاون القائم بين الصندوق ومصر، لا سيما ما يتعلق بتقديم الخبرات الممكنة لمساعدة الدول على تنفيذ التزاماتها المحددة وطنيًا للتقليل من الانبعاثات، حيث يعتبر الصندوق من أكبر ممولي المنح في العالم في هذا الإطار. كما أبرز سعي الصندوق إلى تطوير تعاونه مع مصر بشأن التكيف مع الآثار البيئية لتغير المناخ في الساحل الشمالي.