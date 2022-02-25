شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون: منح 300 مليون يورو لأوكرانيا كمساعدات ومعدات عسكرية.. وبوتين خدعنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين تعمد إهمال المسار الدبلوماسي بشأن أوكرانيا، متهما الرئيس الفرنسي نظيره الروسي بمحاولة إعادة أوروبا إلى ماضي الحروب الإمبراطورية.

وأضاف الرئيس الفرنسي، خلال مؤتمر صحفى، أن القوات الروسية استهدفت عددا كبيرا من المدنيين كما أكد الرئيس الأوكراني، موضحا أن أوروبا ليست سوقا استهلاكية بل ستلعب دورها في الدفاع عن مصالحها.

وتابع إيمانويل ماكرون، أن العقوبات الأوروبية ستليها عقوبات فرنسية على أفراد روس، موضحا أن فرنسا ستعزز دورها العسكري في دول البلطيق اعتبارا من مارس.

وقال الرئيس الفرنسي، إن فرنسا ستواصل لعب دورها في إرسال وحدات عسكرية إلى إستونيا، موضحا أنه سيتم منح 300 مليون يورو لأوكرانيا كمساعدات ومعدات عسكرية، ولافتا إلى أنه سيتم فرض عقوبات فرنسية تستهدف شخصيات روسية.

وأضاف إيمانويل ماكرون ، أن فلاديمير بوتين يريد أن يعيدنا إلى عصر الإمبراطوريات والمواجهة، متابعا: الرئيس الروسي خدعنا، موضحا أنه يجب التوصل إلى وقف للنار في أوكرانيا بأسرع وقت ممكن، و بوتين اختار الحرب وعليه تحمل العواقب.