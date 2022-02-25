شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تنشر صواريخ "بوك" بمدينة خيرسون الأوكرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نشر الجيش الروسى، منذ قليل، صواريخ من طراز "بوك" بمدينة خيرسون الأوكرانية، جاء ذلك وفقا لخبر عاجل بقناة العربية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت قبل قليل، أن القوات الخاصة الروسية تعمل على تأمين إقليم دونباس، كما تعمل على نزع السلاح منه.

وشهد إقليم دونباس، إجلاء نحو 113 ألف شخص من الإقليم إلى روسيا منذ 18 فبراير، كما أعلنت الدفاع الروسية، أن الجيش الروسي يستهدف مواقع عسكرية فقط فى أوكرانيا.

وكان فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني، قد أعلن قبل قليل، أن القوات الروسية توقفت عن التقدم فى معظم الاتجاهات، وأن روسيا استأنفت ضرباتها الصاروخية في الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي من فجر اليوم.

وأضاف فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني، أن الضربات الروسية تستهدف كلا من المواقع العسكرية والمدنية، وكانت صافرات الإنذار قد انطلقت قبل قليل، فى أجواء العاصمة الأوكرانية كييف.