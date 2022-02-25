شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الروسية: القوات الخاصة تعمل على تأمين إقليم دونباس ونزع السلاح منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إن القوات الخاصة الروسية تعمل على تأمين إقليم دونباس، كما تعمل على نزع السلاح منه، جاء ذلك وفقا لخبر عاجل بقناة العربية.

وشهد إقليم دونباس، إجلاء نحو 113 ألف شخص من الإقليم إلى روسيا منذ 18 فبراير، كما أعلنت الدفاع الروسية، إن الجيش الروسي يستهدف مواقع عسكرية فقط فى أوكرانيا.

وكان فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني، قد أعلن قبل قليل، إن القوات الروسية توقفت عن التقدم فى معظم الاتجاهات، وإن روسيا استأنفت ضرباتها الصاروخية في الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي من فجر اليوم.

وأضاف فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني، إن الضربات الروسية تستهدف كلا من المواقع العسكرية والمدنية، وكانت صافرات الإنذار قد انطلقت قبل قليل، فى أجواء العاصمة الأوكرانية كييف.