شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء وتأجيل 160 رحلة اليوم من مطارات موسكو الرئيسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مطارات موسكو الرئيسية، منذ قليل، إلغاء وتأجيل 160 رحلة اليوم، جاء ذلك وفقا لخبر عاجل بقناة العربية.

وكانت هيئة الطيران الروسية، قد أعلنت قبل قليل، إنها تتوعد بالرد على قرار بريطانيا بحظر خطوطها الجوية "إيروفلوت" من دخول أراضيها، مؤكدة أنها سترد بقوة على قرار الحظر.

وكان رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، قد قرر حظر خطوط الطيران الروسية "إيروفلوت" من الطيران داخل الأجواء المملكة المتحدة فى خطاب ألقاه الخميس بمجلس العموم البريطانى وفقا لما نشرته وكالات أنباء عالمية.

وقالت هيئة الطيران الإنجليزية أنه تم إيقاف رخص الطيران لخطوط "أيروفلوت" بناءا على قرار رئيس الوزراء البريطانى جونسون، وهذا يعنى رحلات "إيروفلوت سوف تمنع داخل أجواء المملكة المتحدة حتى إشعار أخر.

وقال وزير الواصلات "جرانت شابس" أنه وقع على قرار تمنع دخول كل الرحلات الروسية المقرر دخولها إلى الأجواء البريطانية.