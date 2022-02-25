شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق صافرات الإنذار فى العاصمة الأوكرانية كييف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت منذ قليل، صافرات الإنذار فى أجواء العاصمة الأوكرانية كييف، جاء ذلك وفقا لخبر عاجل بقناة "سكاى نيوز" عربية.

وكانت سماء العاصمة الأوكرانية كييف، قد شهدت قبل قليل، تحليق مكثف من الطيران الحربى الروسى.

وكانت وسائل إعلام أوكرانية، قبل قليل، قد أعلنت أن الطيران الروسى، قام بقصف مدرج مطار كييف الدولى، كما أعلنت مصادر أمريكية، إن قوات الجيش الروسى أصبحت على بعد نحو 30 كيلو متر من العاصمة الأوكرانية كييف.

ومن جهته، أعلنت مصادر أوكرانية، إن الجيش الأوكراني قام بتفجير جسرا لعرقلة تقدم الدبابات الروسية نحو العاصمة الأوكرانية.

وكان الجيش الأوكرانى، قد أعلن قبل قليل، أن هناك عدد من الدبابات الروسية تتقدم باتجاه العاصمة الأوكرانية كييف، كما أعلن إن هناك اشتباكات قوية تدور الأن مع القوات الروسية التى تحاول التقدم نحو العاصمة الأوكرانية.