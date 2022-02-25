شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التسجيل لفنيى الكهرباء والمعادن للعمل فى ألمانيا.. اعرف الشروط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج عن توفير فرص تدريب من أجل العمل في ألمانيا لـ40 من الفنيين المتخصصين في مجاليّ الكهرباء والمعادن، وذلك بالتعاون مع وزارات القوى العاملة والتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في مصر، ووكالة التوظيف الفيدرالية الألمانية (BA).

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل فرص العمل والشروط المطلوبة وكيفية التقديم كما يلى:

- وزارة الهجرة أعلنت عن توفير فرص تدريب من أجل العمل في ألمانيا لـ 40 من الفنيين المتخصصين فى مجاليّ الكهرباء والمعادن،

- يجب أن يكون المتقدم مقيمًا في جمهورية مصر العربية ويحمل الجنسية المصرية.

- السن من 21 عاماً حتى 39 عاما.

- التخصص في أحد المجالات المعلن عنها للعمل في ألمانيا.

- يشترط أن يكون المتقدم على الأقل حاصلًا على دبلوم فني في مجال التخصص المرغوب العمل به فى ألمانيا.

- يشترط أن يكون المتقدم لديه خبرة مهنية لا تقل عن سنتين فى نفس مجال الدراسة والتخصص المرغوب العمل به في ألمانيا.

- يشترط المعرفة الجيدة باللغة الإنجليزية.





المستندات المطلوبة:

- تقديم صورة من شهادة أو شهادات المدرسة/ المعهد الفني، وللذكور: دليل على الإعفاء أو استكمال الالتزام العسكري، وكذلك سيرة ذاتية كاملة وفقا للنموذج المرفق باللغة الإنجليزية في صيغة WORD.

- تقديم نسخة من شهادة خبرة واحدة على الأقل توضح خبرة من الخبرات المهنية المذكورة فى السيرة الذاتية.

- سيتم النظر فقط فى الطلبات الكاملة المستوفاة للمعايير والمرسلة بحلول الموعد النهائى 6 مارس 2022.

- يتم إرسال النسخة الإلكترونية من الاستمارة والمستندات المطلوبة عن طريق ملء هذه الاستمارة، والتي توضح الفئات المطلوبة والوصف الوظيفي بالتفصيل:

‏https://bit.ly/TAHMMCandidates_ElectricityandMetal

- نموذج السيرة الذاتية، عن طريق الرابط:

‏https://bit.ly/CVTHAMMTemplate

- إرسالهم قبل حلول الموعد النهائي لتقديم الطلبات وهو الأحد الموافق 6 مارس، إلى وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج على البريد الإلكتروني التالي: [email protected]

- لن يتم النظر في الطلبات المكتوبة بخط اليد (برجاء ملء الاستمارة إلكترونيا).

- ولن يتم النظر في الطلبات المرسلة بدون تعبئة نموذج السيرة الذاتية.

- إرسال الاستمارة وجميع المستندات المطلوبة في رسالة إلكترونية واحدة.

- سيتم عقد مقابلات شخصية باللغة الإنجليزية، كما سيتم توفير لهؤلاء المرشحين ندوة تعريفية مفصلة حول برنامج THAMM ومزاياه وعملية التوظيف في ألمانيا.

- سيكون هناك مقابلات أخرى مع أصحاب العمل من ألمانيا، ومن يجتاز مرحلة المقابلات الشخصية من المرشحين يحصل على برنامج تدريبى مكثف في القاهرة بهدف الإعداد والتأهيل للمغادرة والعمل فى ألمانيا.