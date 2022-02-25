شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام أوكرانية: الطيران الروسى يقصف مدرج مطار كييف الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وسائل إعلام أوكرانية، منذ قليل، أن الطيران الروسى، قام بقصف مدرج مطار كييف الدولى، جاء ذلك وفقا لخبر عاجل بقناة "سكاى نيوز" عربية.

وكانت مصادر أمريكية، قد أعلنت منذ قليل، أن قوات الجيش الروسى أصبحت على بعد نحو 30 كيلو متر من العاصمة الأوكرانية كييف، جاء ذلك وفقا لخبر عاجل نشرته قناة العربية.

ومن جهته، أعلنت مصادر أوكرانية، أن الجيش الأوكراني قام بتفجير جسرا لعرقلة تقدم الدبابات الروسية نحو العاصمة الأوكرانية.

وكان الجيش الأوكرانى، قد أعلن قبل قليل، أن هناك عدد من الدبابات الروسية تتقدم باتجاه العاصمة الأوكرانية كييف، كما أعلن إن هناك اشتباكات قوية تدور الأن مع القوات الروسية التى تحاول التقدم نحو العاصمة الأوكرانية.

وكانت عدد من الدبابات الروسية، قد تحركت نحو العاصمة الأوكرانية كييف قد انطلقت من تشرنوبيل.