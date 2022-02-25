شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأوكرانى: الدبابات الروسية تتقدم باتجاه كييف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الأوكرانى، منذ قليل، أن هناك عدد من الدبابات الروسية تتقدم باتجاه العاصمة الأوكرانية كييف من تشرنوبيل، كما كشف عن أن هناك اشتباكات قوية تدور الآن مع القوات الروسية التى تحاول التقدم نحو العاصمة الأوكرانية، جاء ذلك وفقا لخبر عاجل نشرته قناة العربية.

وكان مسئولين أوكرانيين قد أعلنوا قبل قليل، إن الطائرة التى تم أسقطاها فى سماء العاصمة الأوكرانية كييف، فى وقت سابق من الساعات الأولى صباح اليوم الجمعة، كانت تابعة لدولة أوكرانيا وليست لروسيا، جاء ذلك وفقا لخبر عاجل لقناة العربية.

وكانت السلطات الأوكرانية، قبل قليل، قد أعلنت إنها استطاعت إسقاط طائرة روسية فوق العاصمة كييف، وأسفر أسقاط تلك الطائرة عن اشتعال النيران في مبنى سكني من 9 طوابق، كانت قد اصطدمت فيه طائرة بعد اسقاطها.