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"الأوقاف" تفتتح اليوم 23 مسجدا فى 10 محافظات بعد الإحلال والتجديد

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القاهرة - سامية سيد - تفتتح وزارة الأوقاف اليوم، الجمعة، 23 مسجدًا، منها 20 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة وترميمًا، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/7/2021م حتى تاريخه 605 مساجد، منها 515 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و90 مسجدًا صيانة وترميمًا.

 

وفيما يلى المساجد المقرر افتتاحها هى:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

 

مديرية أوقاف أسوان

1. الصالحين - السباعية

 

مديرية أوقاف الأقصر

 

2. الشهيدين – الشغب - اسنا

 

مديرية أوقاف الفيوم

 

3. الشيخ سالم - سنورس

4. الرحمة – عزبة حميدة دهمان - الشواشنة

5. التقوى – عزبة فرازه الفهمية - اصلان – طامية ثان 

6. الرحمة – دسيا – مركز الفيوم جنوب

7. عزبة نصار البحرية – مركز الفيوم شمال 

8. التوحيد – عزبة الشرايع - طامية

9. الرحمن – مساكن دمو القديمة – مركز الفيوم شمال

 

مديرية أوقاف الإسكندرية

 

10. مسك الختام – خورشيد السريع – محرم بيك

11. المصطفى المنياوى – النهضة – عامرية 1

 

مديرية أوقاف البحيرة

 

12. سالم زقيم – مركز الدلنجات أول

 

13. العنانى – قرية العنانى – مركز أبو المطامير

 

مديرية أوقاف الجيزة

 

14. على البقلى - اطفيح

 

مديرية أوقاف القاهرة

 

15. على بن أبى طالب – عزبة كامل صدقى القبلية – منشية جمال عبد الناصر – حدائق حلوان

 

مديرية أوقاف بنى سويف

 

16. الرحمن – عزبة توفيق حسين – ناصر

17. أم الخمسين – عزبة أم الخمسين – ببا

18. البدهلى – كفر أبو شهبة - اهناسيا

19. الرحمن – عزبة ربه طحا بوش - ناصر

 

مديرية أوقاف أسيوط

 

20. الحدايبة – بنى سميع – أبو تيج

 

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف دمياط

 

1. السلام – حى السلام – كفر سعد

 

مديرية أوقاف الإسكندرية

 

2. أولاد الشيخ القديم – شارع محرم بك – إدارة وسط

 

مديرية أوقاف أسيوط

3. العطان – قرية العدر

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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