شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولون أوكرانيون: الطائرة التى سقطت فوق كييف أوكرانية وليست روسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولين أوكرانيين منذ قليل، إن الطائرة التى تم أسقطاها فى سماء العاصمة الأوكرانية كييف، فى وقت سابق من الساعات الأولى صباح اليوم الجمعة، كانت تابعة لدولة أوكرانيا وليست لروسيا، جاء ذلك وفقا لخبر عاجل لقناة العربية.

وكانت السلطات الأوكرانية، قبل قليل، قد أعلنت إنها استطاعت إسقاط طائرة روسية فوق العاصمة كييف، وأسفر أسقاط تلك الطائرة عن اشتعال النيران في مبنى سكني من 9 طوابق، كانت قد اصطدمت فيه طائرة بعد اسقاطها.

وكان الجيش الأوكرانى، قد أعلن قبل قليل استعادة سيطرته على مطار "أنطونوف" في هوستوميل على بعد 10 كيلومتر من العاصمة الروسية كييف، جاء ذلك وفقا لخبر عاجل بقناة "سكاى نيوز" عربية.

وكانت أوكرانيا، قد أعلنت مساء أمس الخميس، عن سيطرة قوات الجيش الروسى على مطار أنتونوف فى جوستوميل قرب كييف، بحسب تقارير إعلامية.