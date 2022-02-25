شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأوكرانى يستعيد السيطرة على مطار "أنطونوف" فى هوستوميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الأوكرانى، منذ قليل استعادة سيطرته على مطار "أنطونوف" في هوستوميل على بعد 10 كيلومتر من العاصمة الروسية كييف، جاء ذلك وفقا لخبر عاجل بقناة "سكاى نيوز" عربية.

وكانت أوكرانيا، قد أعلنت مساء أمس الخميس، سيطرة قوات الجيش الروسى على مطار أنتونوف فى جوستوميل قرب كييف، بحسب تقارير إعلامية.

وفى تصعيد خطير، أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، بدء عملية عسكرية فى إقليم دونباس شرق أوكرانيا، والذى اعترفت روسيا باستقلاله قبل يومين وأبرمت مع قادته اتفاقية صدقة، بالتزامن مع بدء التحرك البرى العسكرى فى مدن أوكرانية خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال بوتين إن بلاده لا تنوى احتلال أوكرانيا وإنما حماية إقليم دونباس الذى يضم جمهوريتى دونتيسك ولوجانسك، محذرًا من أى تدخل خارجى فى أوكرانيا ودعا فى الوقت نفسه الجيش الأوكرانى لإلقاء السلاح.