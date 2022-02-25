شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: تسليم كتب الصف الرابع الابتدائى خلال الأسبوع الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم إنه يتم تسليم كتب العلوم والرياضيات لطلاب رابعة ابتدائي بجميع المدارس الحكومية والخاصة والرسمية والرسمية لغات خلال الأسبوع الجارى، موضحة أنه تم توريد جميع الكتب الدراسية للفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2021/2022، لجميع الصفوف الدراسية للمدارس، ما عدا كتب العلوم والرياضيات للصف الرابع الابتدائى سوف تسلم خلال الأسبوع الجارى.

وانطلق السبت 19 فبراير الجارى الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021,2022، وسط إجراءات احترازية ووقائية لحماية الطلاب من فيروس كورونا.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المديريات بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية والتباعد الاجتماعي بين الطلبة داخل الفصول وخارجها حفاظا على صحة الطلاب والمعلمين وجميع العاملين من الأوبئة والجوائح الصحية، وتطهير وتعقيم المدارس قبل بداية الترم الثاني والاهتمام بالإشراف اليومى والتزام مشرفى الأدوار بأماكنهم تحقيق الانضباط أثناء اليوم الدراسى.