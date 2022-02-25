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%93 من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة دعاة التعصب وإثارة الفتن على مواقع التواصل

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القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” تحت عنوان "هل تؤيد تغليظ عقوبة دعاة التعصب وإثارة الفتن على مواقع التواصل الاجتماعى؟"، أيد آراء القراء تغليظ عقوبة دعاة التعصب وإثارة الفتن على مواقع التواصل الاجتماعى.


نتيجة الاستطلاع

 

وأيد 93% من القراء تغليظ عقوبة دعاة التعصب وإثارة الفتن على مواقع التواصل الاجتماعى، بينما رفض 7% فقط من القراء موضوع الاستطلاع.

 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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