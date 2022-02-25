شكرا لقرائتكم خبر عن %93 من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة دعاة التعصب وإثارة الفتن على مواقع التواصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” تحت عنوان "هل تؤيد تغليظ عقوبة دعاة التعصب وإثارة الفتن على مواقع التواصل الاجتماعى؟"، أيد آراء القراء تغليظ عقوبة دعاة التعصب وإثارة الفتن على مواقع التواصل الاجتماعى.

نتيجة الاستطلاع وأيد 93% من القراء تغليظ عقوبة دعاة التعصب وإثارة الفتن على مواقع التواصل الاجتماعى، بينما رفض 7% فقط من القراء موضوع الاستطلاع.