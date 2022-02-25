شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهندسين تجرى انتخاباتها اليوم الجمعة تحت إشراف قضائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ اليوم الجمعة، العملية الانتخابية فى انتخابات نقابة المهندسين لتكون على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى منها والتى تتم اليوم خاصة بانتخاب رؤساء النقابات الفرعية بمحافظات الجمهورية وكذلك أعضاء مجالسها وأعضاء مجالس الشعب، والمرحلة الثانية يوم الجمعة 4 مارس القادم وتخص نقيب عام المهندسين والأعضاء المكملين بهيئة المكتب وعددهم 11 عضوًا، كما يتم الإعادة بين رؤساء النقابات الفرعية بنفس اليوم .

وأما المرحلة الثالثة والأخيرة تتم يوم الجمعة 11 مارس ومخصصة للإعادة علي منصب النقيب العام .

وأضاف "شاهين" أن فعاليات العملية الانتخابية ستقام في الحديقة الصينية بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، ولفت شاهين إلى أن أعضاء عمومية القاهرة الفرعية ممن لهم حق التصويت 240 ألف مهندس ،علما بأن من لهم حق التصويت علي مستوي الجمهورية يتخطى 750 الف مهندس ويزيد .

وأشار إلى أن النقابة الفرعية بالقاهرة قامت بتجهيز مقر الانتخابات على أعلى مستوى، مشددًا أن لجنة الانتخابات على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

وأكد رئيس لجنة الانتخابات بنقابة مهندسين القاهرة أن جميع الخدمات متاحة لتسهيل وتيسير العملية الانتخابية وذلك من خلال تجهيز أماكن محددة للدعاية الانتخابية، موضحًا أن عدد اللجان الانتخابية 81 لجنة لكل الشعب الهندسية.

وشدد "شاهين" على أن إجراءات العملية الانتخابية تحت إشراف قضائي كامل، لافتًا أن كل لجنة بها وكيل نيابة ومعه سكرتير نيابة وسكرتير إداري، مؤكدًا على توفير كل الاحتياطات الأمنية مثل الخدمات الشرطية والدفاع المدني والإسعاف الطبي إضافة إلى الأمن الخاص بقاعة المؤتمرات والأمن الخاص بالنقابة.

وشدد الدكتور "محسن شاهين" على أن جميع العاملين المتواجدين من النقابة العامة ونقابة القاهرة الفرعية موجودون لخدمة المهندسين، متمنيًا أن يخرج بصورة مشرفة تليق بمكانة مهندسي مصر .

وأشار إلى الانتخابات ستكون قوية نظرًا لكثرة المتنافسين مؤكدًا على الوقوف على مسافة واحدة من الجميع وقدرة لجنة الانتخابات بنقابة القاهرة الفرعية على تنفيذ تعليمات اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المهندس هاني محمود وزير الاتصالات الأسبق.