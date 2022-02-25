شكرا لقرائتكم خبر عن "الإسراء والمعراج وفرضية الصلاة" موضوع خطبة الجمعة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدى أئمة المساجد خطبة الجمعة اليوم تحت عنوان "الإسراء والمعراج وفرضية الصلاة"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف، فى وقت سابق، ونشرت نص الخطبة عبر موقعها الإلكترونى وصفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مشددة على الأئمة بضرورة الالتزام بنص الخطبة أو مضمونها على أقل تقدير وعدم تجاوز وقت الخطبتين الأولى والثانية 10 دقائق، مراعاة للظروف الراهنة.

ونشرت وزارة الأوقاف عبر موقعها الإلكترونى ترجمة خطبة الجمعة بعنوان "الإسراء والمعراج وفرضية الصلاة" إلى 19 لغة أجنبية، بالإضافة إلى لغة الإشارة، ضمن خطتها لنشر خطب الجمعة مترجمة، حيث أكدت الوزارة أن ذلك يأتى فى إطار واجبنا التوعوى والدعوى تجاه ديننا وبيان يسره وسماحته، وعنايته بكل ما فيه صالح الإنسانية وسعادتها ورقيها، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية، ومواجهة ومحاصرة الفكر المتطرف، وفى ضوء إيماننا بأن ديننا دين الرحمة للناس أجمعين، وحرصنا على ترسيخ أسس التعايش السلمى بين الناس جميعًا من خلال حوار الحضارات لا تصادمها.

وكانت وزارة الأوقاف، قررت نشر خطبة الجمعة بعدة لغات أسبوعيًّا، بحيث يتم نشرها مكتوبة ومسموعة ومرئية (بالصوت والصورة) من خلال قيام عدد من أساتذة اللغات المتخصصين بتسجيلها بالمكتب الإعلامي بوزارة الأوقاف أسبوعيًّا.

وفى سياق متصل أعلنت وزارة الأوقاف، عبر الصفحة الرسمية للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، إحياء ذكرى معجزة الإسراء والمعراج، يوم الأحد المقبل عقب صلاة العشاء.