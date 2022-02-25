شكرا لقرائتكم خبر عن سيناتور جمهورى: روسيا أطلقت 30 صاروخًا على كييف فى آخر 40 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشتعلت النيران في مبنى سكني من 9 طوابق اصطدمت فيه طائرة روسية، فيما أكد السيناتور الجمهوري ماركو روبيو، إطلاق أكثر من 30 صاروخا على كييف في آخر 40 دقيقة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأكد "ماركو" أن حلف الناتو سيعقد قمة طارئة صباحًا.

وفى تصعيد خطير، أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بدء عملية عسكرية فى إقليم دونباس شرق أوكرانيا، والذى اعترفت روسيا باستقلاله قبل يومين وأبرمت مع قادته اتفاقية صداقة، بالتزامن مع بدء التحرك البرى العسكرى فى مدن أوكرانية خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال بوتين إن بلاده لا تنوى احتلال أوكرانيا وإنما حماية إقليم دونباس الذى يضم جمهوريتى دونتيسك ولوجانسك، محذرًا من أى تدخل خارجى فى أوكرانيا ودعا فى الوقت نفسه الجيش الأوكرانى لإلقاء السلاح.

ميدانيا، أعلنت وسائل إعلام روسية أن قوات برية روسية بدأت الدخول فى ماريبول وأوديسا، وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن حريقاً كبير فى منطقة ميكولاى إثر سقوط صاروخ على مستودع للصواريخ والمعدات المدفعية قرب خاركيف.