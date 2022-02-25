شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من تنفيذ مجمعين صناعيين عملاقين بالفيوم الجديدة بتكلفة مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن هناك مجمعين صناعيين تم الانتهاء من تنفيذهما بمدينة الفيوم الجديدة على مساحة 51 فدانا، والمجمعان يضمان 600 وحدة صناعية بتكلفة مليار جنيه وبهما عدد من الوحدات المبنية بشكل خرساني ووحدات عبارة عن هناجر وهيئة التنمية الصناعية هي الجهة المنفذة، وجهاز المشروعات يتولى التسويق لها.

ولفت عماد إلى أنه بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية تم التنسيق لتحديد الأنشطة بهذه المجمعات، وتم توصيل خدمات الاتصالات للمجمعين، لافتا إلى أن من المميزات الجيدة للمجمعين أنهما متواجدين على طريق أسيوط الغربى الذى تم الانتهاء من تطويره، حيث تم رفع كفاءة أكثر من 70 كيلو في نطاق محافظة الفيوم، بالإضافة إلى عدد كبير من الكبارى والأنفاق التى تم عملها، وتم عمل حارة لنقل البضائع بنظام الرصف الخرساني.

وأشار الدكتور محمد عماد إلى أن المحافظة وضعت فى اعتبارها أن تكون الأنشطة التى تتاح فى المجمعين من الأنشطة والصناعات والزراعات التى تتميز بها المحافظة.

وكان الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، كشف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، عن نسب تنفيذ مشروعات إنشاء المجمعات الزراعية، من خلال مبادرة حياة كريمة ، التي يتم تنفيذها بمركزي اطسا ويوسف الصديق بمحافظة الفيوم.

وأكد محافظ الفيوم أن نسبة تنفيذ المجمع الزراعي بقرية قلهانة بلغت 39% ، بينما بلغت نسبة تنفيذ مشروع انشاء المجمع الزراعي بقرية شدموه 44 % ، وبلغت نسبة تنفيذ مشروع انشاء المجمع الزراعي بقرية قلمشاة 46% ، وبلغت نسبة تنفيذ مشروع انشاء المجمع الزراعي بقرية أبو جندير 44% ، وبلغت نسبة تنفيذ مشروع انشاء المجمع الزراعي بقرية مطول 43% ، وبلغت نسبة تنفيذ مشروع انشاء المجمع الزراعي بقرية منيا الحيط 48% ، وبلغت نسبة تنفيذ مشروع انشاء المجمع الزراعي بقرية أبو صير 22% ، وبلغت نسبة تنفيذ مشروع انشاء المجمع الزراعي بقرية الغرق 39% ، وبلغت نسبة تنفيذ مشروع انشاء المجمع الزراعي بقرية الحجر 50% ، وبلغت نسبة تنفيذ مشروع انشاء المجمع الزراعي بقرية قصر الباسل 36% ، وبلغت نسبة تنفيذ مشروع انشاء المجمع الزراعي بقرية جردو 52%.

ولفت محافظ الفيوم غلى أن نسبة تنفيذ مشروع المجمع الزراعي بقرية المشرك بلغت 22%، وبلغت نسبة تنفيذ مشروع إنشاء المجمع الزراعي بقرية الحامولي 36%.

وكان الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، ووفد مجلس الوزراء الذي ضم الدكتور خالد السيد، والدكتور محمد فرجاني، المستشارين الهندسيين بالمكتب الفني لرئيس الوزراء ومسئولى متابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة الفيوم، تابعوا معدلات تنفيذ وآليات العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركزي إطسا ويوسف الصديق.