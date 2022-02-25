شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف توزع اليوم 5 أطنان من لحوم صكوك الإطعام بـ3 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، توزيع لحوم صكوك الإطعام، حيث من المقرر أن يتم توزيع 5 أطنان من لحوم صكوك الإطعام على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات "الشرقية - سوهاج - قنا"، بواقع 2 طن لكل من محافظتى "الشرقية - سوهاج" وطن لمحافظة قنا، وذلك للأسبوع الرابع من بدء مرحلة التوزيع.

وأكدت وزارة الأوقاف أنه بذلك يرتفع حجم اللحوم التى تم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية ضمن مشروع صكوك الإطعام إلى 82 طنًّا من اللحوم بمحافظات (القاهرة – الجيزة – الدقهلية – الإسكندرية – دمياط - بنى سويف - الفيوم - المنيا - الشرقية - القليوبية - السويس - المنوفية - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان - الغربية - شمال سيناء - الوادى الجديد - البحيرة- مطروح-بورسعيد- البحر الأحمر- كفر الشيخ- الإسماعيلية- جنوب سيناء).

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع المستحقين، وأننا جميعًا فى خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله (عز وجل) فى أن اختصنا بخدمتهم.

كما أكدت وزارة الأوقاف، على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع، لافتة إلى أنه سيتم التوزيع تباعًا والإعلان الرسمى عن ذلك على موقع الوزارة.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قد أكد أنه تمت طباعة 300 ألف صك فى الوثائق المؤمنة، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف توزيع 100 طن لحوم على 100 ألف أسرة فى القاهرة والمحافظات، كما تستهدف مضاعفة هذه الكميات خلال شهر رمضان المبارك.

ولفت وزير الأوقاف إلى أن قيمة الصك 300 جنيه موحد، تيسيرًا على المشاركين، ويجوز إخراجها من الزكاة، موضحاً أن هناك طريقتين للدفع الأولى عن طريق حسابات الوزارة فى عدد من البنوك والطريقة الأخرى عن طريق توزيع الصكوك على المواطنين فى المنازل.