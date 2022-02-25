شكرا لقرائتكم خبر عن قادة أوروبا: الرئيس الأوكرانى طلب التفاوض مع بوتين.. ونعمل على تنويع مصادر الطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، إنه من المهم أن نتعلم من الدروس والاستقلال بموضوع الطاقة، متابعا خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وأورسولا فون دير لاين رئيس المفوضية الأوروبية: "علينا تنويع مصادر الطاقة للاتحاد الأوروبى".

من جانبها، قالت رئيس المفوضية الأوروبية، إن العقوبات ستزيد تكاليف الاقتراض على روسيا وسترفع التضخم، متابعة: سنحد من قدرة روسيا على الوصول إلى التكنولوجيا الحديثة.

وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية: "العقوبات طالت شركات رئيسية مملوكة للدولة الروسية"، متابعة: نحن معتمدون بشكل كبير على الطاقة الروسية، وروسيا أثبتت أنه لا يمكن التعويل عليها في موضوع الطاقة.

وتابعت: نعمل على تنويع مصادر الطاقة.

فيما قال إيمانويل ماكرون، إن فرنسا ستتحمل مسؤوليتها في مساعدة الشعب الأوكراني، مضيفا: أجريت اتصالا صريحا مع فلاديمير بوتين لوقف العمليات العسكرية فورا، كما نقلت له طلب الرئيس الأوكراني استعداده للحوار.

وأوضح الرئيس الفرنسي، أن الرئيس الأوكراني طلب منه إبلاغ فلاديمير بوتين استعداده للتفاوض.