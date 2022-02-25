"قضايا الدولة" تتسلم غدا ملفات المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد دفعة 2021

القاهرة - سامية سيد - تبدأ هيئة قضايا الدولة غدا السبت، 26 فبراير، تسليم ملفات المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة، من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2021، ويتم تسليم الملفات بنادى مستشارى قضايا الدولة بشارع أبو الفدا بالزمالك.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012