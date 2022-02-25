شكرا لقرائتكم خبر عن "قضايا الدولة" تتسلم غدا ملفات المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد دفعة 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تبدأ هيئة قضايا الدولة غدا السبت، 26 فبراير، تسليم ملفات المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة، من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2021، ويتم تسليم الملفات بنادى مستشارى قضايا الدولة بشارع أبو الفدا بالزمالك.
وجدول المواعيد كالتالى:
- السبت 26 فبراير جامعة القاهرة.
- الأحد 27 فبراير جامعة القاهرة.
- الإثنين 28 فبراير جامعة عين شمس.
- الثلاثاء 1 مارس جامعة عين شمس.
- الأربعاء 2 مارس جامعة الإسكندرية.
- الخميس 3 مارس جامعة الزقازيق وبنها.
- السبت 5 مارس جامعة طنطا.
- الأحد 6 مارس جامعة المنصورة.
- الإثنين 7 مارس جامعة المنصورة.
- الثلاثاء 8 مارس جامعة بني سويف.
- الأربعاء 9 مارس جامعة بني سويف.
- الخميس 10 مارس جامعة أسيوط.
- السبت 12 مارس جامعات " المنوفية- السادات- أزهر القاهرة بنين وبنات.
- الأحد 13 مارس جامعة حلوان وأكاديمية الشرطة.
- الإثنين 14 مارس جامعة جنوب الوادي.
- الثلاثاء 15 مارس جامعة المنيا وجامعة أسوان.
- الأربعاء 16 مارس جامعة سوهاج.
- الخميس 17 مارس جامعة سوهاج.
- السبت 19 مارس جامعة أزهر دمنهور بنين وبنات- أزهر بنات الاسكندرية.
- الأحد 20 مارس أزهر طنطا- أزهر تفهنا.
- الإثنين 21 مارس أزهر أسيوط بنين وبنات - أزهر بنات المنيا.
- الثلاثاء 22 مارس الفيوم - بورسعيد- جامعات آخري.
- الأربعاء 23 مارس تخلفات.
- الخميس 24 مارس تخلفات.