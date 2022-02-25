شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: نعمل على حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا بالتنسيق مع حلفائنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت جين ساكى، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن العقوبات المالية هي جزء من الرد على الغزو الروسي، متابعة: "نعمل على حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا بالتنسيق مع حلفائنا".

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض، خلال مؤتمر صحفى، أن العقوبات على روسيا لا تسعى لعرقلة إمدادات الطاقة العالمية، مضيفة: "لا يمكن لنا أن نملي على بوتين أفعاله لكننا حريصون على فشله استراتيجيا".

وتابعت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن كلفة الاستيراد في روسيا سترتفع بسبب تدهور قيمة الروبل، قائلة: لم نحبذ خيار العقوبات على روسيا لكن بوتين لم يترك لنا أي خيار.

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن العقوبات ألحقت خسائر بالروبل الروسي والأسهم المالية شهدت تدهورا، مشيرة إلى الاقتصاد الروسي سيتعرض لأضرار كبيرة بسبب اجتياح أوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض: سنمنع بوتين من الحصول على أي مميزات من النظام المالي العالمي، موضحة أنه تم تشكيل فريق للاستجابة ولمساعدة أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي.

وتابعت المتحدثة باسم البيت الأبيض: ننسق مع شركائنا وحلفائنا لتقديم المساعدة لأوكرانيا، وسنقدم الدعم اللازم للرئيس الأوكراني، كما سنوفر حزمة من أدوات الدعم للرئيس الأوكراني، وسنوفر حزمة من أدوات الدعم للرئيس الأوكراني.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يجر اتصالا ثانيا مع الرئيس الأوكراني، موضحة أن جو بايدن أطلع قادة الكونجرس على الوضع في أوكرانيا، لافتة إلى أن العقوبات قد تؤثر على قدرة إنتاج روسيا من الطاقة على الأمد الطويل.