شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة البيئة تضع 11 خطوة لتحقيق الاستدامة الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتبنى وزارة البيئة خطة لتحقيق الاستخدام المستدام للمواد الزراعية الطبيعية والزراعة المستدامة، وخلال هذا التقرير نرصد كيف ستصل مصر إلى الزراعة المستدامة.

1- التركيز على أساليب الإدارة الزراعية المتكاملة.

2- رفع كفاءة استخدامات المياه فى الزراعة.

3- تحسين نظم الرى والصرف.

4- تعديل التركيب المحصولى لصالح الزراعات الأقل استهلاكاً للمياه.

5- إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والصرف الصحى.

6- تعديل التشريعات البيئية وتطوير نظم الإدارة البيئية.

7- زيادة التوجه نحو التنمية الاقتصادية الخضراء الأقل اعتماداً على الكربون.

8- استكمال الإطار المؤسسى لإدارة الجهود الوطنية للتكيف مع آثار التغيرات المناخية.

9- إدراج البعد البيئى فى المشروعات التنموية.

10- تبنى سياسات مالية داخلية محفزة وداعمة للمنشآت الصديقة للبيئة.

11- تغليظ العقوبات الموقعة ضد الممارسات البيئية الخاطئة.