شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة البيئة تضع 11 خطوة لتحقيق الاستدامة الزراعية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تتبنى وزارة البيئة خطة لتحقيق الاستخدام المستدام للمواد الزراعية الطبيعية والزراعة المستدامة، وخلال هذا التقرير نرصد كيف ستصل مصر إلى الزراعة المستدامة.
1- التركيز على أساليب الإدارة الزراعية المتكاملة.
2- رفع كفاءة استخدامات المياه فى الزراعة.
3- تحسين نظم الرى والصرف.
4- تعديل التركيب المحصولى لصالح الزراعات الأقل استهلاكاً للمياه.
5- إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والصرف الصحى.
6- تعديل التشريعات البيئية وتطوير نظم الإدارة البيئية.
7- زيادة التوجه نحو التنمية الاقتصادية الخضراء الأقل اعتماداً على الكربون.
8- استكمال الإطار المؤسسى لإدارة الجهود الوطنية للتكيف مع آثار التغيرات المناخية.
9- إدراج البعد البيئى فى المشروعات التنموية.
10- تبنى سياسات مالية داخلية محفزة وداعمة للمنشآت الصديقة للبيئة.
11- تغليظ العقوبات الموقعة ضد الممارسات البيئية الخاطئة.