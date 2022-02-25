شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 10 دول.. سياحة وفنادق حلوان تقيم مؤتمرها الدولى اليوم والان مع تفاصيل الخبر
ويحضر المؤتمر عدد من الشخصيات البارزة بالإضافة إلى عدد من عمداء كليات السياحة والفنادق بمصر وعمداء كليات جامعة حلوان، والعديد من خبراء صناعة السياحة والضيافة بمصر وبعض السفراء وعدد كبير من الباحثين.
ويشارك فى المؤتمر 10 دول بخلاف مصر، وذلك فى سابقة لم تشهدها صناعة السياحة فى مصر، وهم: "ألمانيا، المملكة المتحدة، أيرلندا، إسبانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، ماليزيا، الهند، روسيا، فرنسا، السعودية، ليبيا".
وكان الدكتور ممدوح مهدى أكد اهتمام جامعة حلوان بالمؤتمرات الدولية التى تساهم فى تعزيز مهارات الباحثين والطلاب فى المجالات المختلفة، مضيفاً أن التواصل مع القيادات هو إحدى الوسائل المهمة لتبادل الخبرات، خاصةً فى ظل اهتمام القيادة السياسية الحكيمة بالشباب والبحث العلمى.