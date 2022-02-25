شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تحدد الكشوف والفحوص الطبية المقدمة ضمن برنامج رعاية كبار السن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان أن برنامج الرعاية الصحية لكبار السن يقوم بالكشف عن الأمراض المزمنة، والتى تتمثل في ارتفاع ضغط الدم والسكر وأمراض القلب والاعتلال الكلوى.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن البرنامج يتضمن الكشف عن الاضطرابات النفسية والعصبية، مثل الاكتئاب وضعف مهارات المعرفة بالاضافة إلى أمراض سوء التغذية والجهاز الهضمى.

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن الخدمات التي تقدمها ضمن برنامج الرعاية الصحية لكبار السن، مؤكدة أن جميع الخدمات تقدم بالمجان.

وتتضمن حزمة الخدمات الطبية المقدمة لكبار السن:

1- فحص كوليسترول ودهون ثلاثية.

2- فحص الدم الخفى في البراز.

3- فحص هيموجلوبين.

4- فحص السكر.