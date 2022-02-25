شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأوكراني: من مستعد للقتال معنا؟.. لا أرى أحدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في كلمة له للشعب الأوكرانى عدم وقوف دول العالم مع بلاده قائلا: من مستعد للقتال معنا؟ لا أرى أحدا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف الرئيس الأوكرانى، أن اليوم سمعنا من موسكو أنهم يريدون التحدث عن الوضع المحايد لأوكرانيا، ولسنا خائفين من روسيا، ولسنا خائفين من التحدث مع روسيا.

وتابع الرئيس الأوكرانى لسنا خائفين من الحديث عن كل شيء، عن الضمانات الأمنية لدولتنا، ولا نخشى الحديث عن وضع محايد، متابعا: نحن لسنا في الناتو الآن، ولكن ما هي الضمانات التي سنحصل عليها؟".

ودعت الرئاسة الأوكرانية السكان إلى التزام حظر التجوال .

وفى تصعيد خطير، أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، بدء عملية عسكرية فى إقليم دونباس شرق أوكرانيا، والذى اعترفت روسيا باستقلاله قبل يومين وأبرمت مع قادته اتفاقية صدقة، بالتزامن مع بدء التحرك البرى العسكرى فى مدن أوكرانية خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال بوتين إن بلاده لا تنوى احتلال أوكرانيا وإنما حماية إقليم دونباس الذى يضم جمهوريتى دونتيسك ولوجانسك، محذرًا من أى تدخل خارجى فى أوكرانيا ودعا فى الوقت نفسه الجيش الأوكرانى لإلقاء السلاح.

ميدانيا، أعلنت وسائل إعلام روسية، إن قوات برية روسية بدأت الدخول فى ماريبول وأوديسا، وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية، إن حريقاً كبير فى منطقة ميكولاى إثر سقوط صاروخ على مستودع للصواريخ والمعدات المدفعية قرب خاركيف.