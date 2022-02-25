شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأوكرانى: 137 قتيلا فى اليوم الأول من الغزو الروسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي، سقوط 137 قتيلًا في اليوم الأول من الغزو الروسي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

بدوره، قال رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون لأعضاء الحكومة: يوم أسود في تاريخ القارة الأوروبية، من جانبه شدد أنتونى بلينكن وزير الخارجية الأمريكى على أهمية الرد الجماعي القوي لإدانة الاجتياح الروسي.

وفى تصعيد خطير، أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، بدء عملية عسكرية فى إقليم دونباس شرق أوكرانيا، والذى اعترفت روسيا باستقلاله قبل يومين وأبرمت مع قادته اتفاقية صدقة، بالتزامن مع بدء التحرك البرى العسكرى فى مدن أوكرانية خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال بوتين إن بلاده لا تنوى احتلال أوكرانيا وإنما حماية إقليم دونباس الذى يضم جمهوريتى دونتيسك ولوجانسك، محذرًا من أى تدخل خارجى فى أوكرانيا ودعا فى الوقت نفسه الجيش الأوكرانى لإلقاء السلاح.

ميدانيا، أعلنت وسائل إعلام روسية، إن قوات برية روسية بدأت الدخول فى ماريبول وأوديسا، وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية، إن حريقاً كبير فى منطقة ميكولاى إثر سقوط صاروخ على مستودع للصواريخ والمعدات المدفعية قرب خاركيف.