شكرا لقرائتكم خبر عن سفير أوكرانيا بالقاهرة: الوضع في بلادنا خطير جدًا وجاهزون للدفاع عن الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال روسلان نيتشاي، القائم بأعمال السفير الأوكراني بالقاهرة، إن الوضع في بلادنا خطير جدًا وجاهزون للدفاع عن الوطن ولدينا جيش قوي جدًا لأن روسيا تجاوزت كل الخطوط الحمراء، والشعب الأوكراني سيقاوم بكل ما لديه من قوة للدفاع عن نفسه وممتلكاته.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، أن الشعب الأوكراني جاهز للدفاع عن بلاده، ونحن ملتزمون بالطريق السلمي رغم أن روسيا لم تترك لنا فرصة، لافتا إلى أن الشعب الأوكراني سيقاوم بكل ما لديه من قوة للدفاع عن نفسه وممتلكاته رغم المعارك الكثيرة التي تدور حاليًا في مدن أوكرانيا.

وتابع : " للأسف الجيش الروسي قوي جدًا ولديه أسلحة حديثة ونحتاج لمساندة دولية من الدول الكبرى لأن أعداد قواتنا العسكرية قليلة مقارنة بعدد وعتاد الجيش الروسي، وهناك ارتباط قوي بين الشعبين الروسي والأوكراني على مدار 30 عامًا، ونحن نريد الديمقراطية والتجارة الحرة، ورسيا تقف أمامنا في الوقت الراهن، ووجود بوتين في سُدة الحكم يجعل ذلك مستحيلًا.

وأوضح أن ما تدعيه روسيا بشأن مطالب الانضمام إلى الناتو مجرد بروباجندا سياسية، وما قاله السفير الروسي في القاهرة كذب وغير صحيح، مضيفا أن مصر الشريك الاقتصادي الأول لبلاده في إفريقيا، مؤكدًا أن هناك 6 ألاف مصري يقيمون في أوكرانيا وجميعهم بخير، مقدمًا الشكر للجالية المصرية لما قدموه لشعبه في الظروف الحالية.

وقال القائم بأعمال السفير الأوكراني بالقاهرة روسلان نيتشاي، إن العقوبات الموقعة على روسيا سابقًا كانت خفيفة، مُشيرًا إلى أنه بعد أحداث 14 فبراير، أصبح من الصعب إجراء محادثات مباشرة بين البلدين.

وأضاف "نيتشاي"، أن الجيش الروسي قوي جدًا ولديه أسلحة حديثة، مُشيرًا إلى بلاده تحتاج إلى مساندة دولية نظرًا لأن قواتها العسكرية أقل من الجيش الروسي.

وأوضح القائم بأعمال السفير الأوكراني في القاهرة، أن الجيش الأوكراني جاهز للدفاع عن وطنه بنفسه، قائلًا: "لا أرى إمكانية وجود فرص دبلوماسية للتفاوض في الظروف الراهنة"، مشيرًا إلى أن بلاده تفضل الطريق السلمي والدبلوماسية ولكن وجود الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في سدة الحكم يجعل هذا مستحيلًا.

ولفت "نيتشاي"، إلى أنه أخبر المسؤولين في الخارجية المصرية عن الظروف الحالية في أوكرانيا، مؤكدًا أن مصر هي الشريك الاقتصادي الأول لأوكرانيا في إفريقيا.

وأشار القائم بالأعمال الأوكرانية في القاهرة، أن الظروف الحالية بين روسيا وأوكرانيا سوف تنعكس اقتصاديًا على العالم بأكمله، قائلًا: "الوضع في أوكرانيا خطير جدًا".