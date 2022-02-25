شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة مجلس النواب الأمريكى: الكونجرس سيقدم 600 مليون دولار لتسليح أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسي بيلوسي، إن مجلس الكونجرس الأمريكي سيقدم 600 مليون دولار لتسليح أوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

من جانبه، نسق صندوق النقد والبنك الدولي لتقييم كلفة النزاع في أوكرانيا، وقال البنك الدولي: نعمل على خيارات لتزويد أوكرانيا بتمويل سريع، وتابع لبنك الدولي: جاهزون لتوفير الدعم السريع لأوكرانيا.

بدوره، قال رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون لأعضاء الحكومة: يوم أسود في تاريخ القارة الأوروبية ، من جانبه شدد أنتونى بلينكن وزير الخارجية الأمريكى على أهمية الرد الجماعي القوي لإدانة الاجتياح الروسي.

وفى تصعيد خطير، أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، بدء عملية عسكرية فى إقليم دونباس شرق أوكرانيا، والذى اعترفت روسيا باستقلاله قبل يومين وأبرمت مع قادته اتفاقية صدقة، بالتزامن مع بدء التحرك البرى العسكرى فى مدن أوكرانية خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال بوتين إن بلاده لا تنوى احتلال أوكرانيا وإنما حماية إقليم دونباس الذى يضم جمهوريتى دونتيسك ولوجانسك، محذرًا من أى تدخل خارجى فى أوكرانيا ودعا فى الوقت نفسه الجيش الأوكرانى لإلقاء السلاح.

ميدانيا، أعلنت وسائل إعلام روسية، إن قوات برية روسية بدأت الدخول فى ماريبول وأوديسا، وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية، إن حريقاً كبير فى منطقة ميكولاى إثر سقوط صاروخ على مستودع للصواريخ والمعدات المدفعية قرب خاركيف.