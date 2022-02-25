شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر في الجزائر يبحث مع وزير النقل سبل تدعيم علاقات التعاون الثنائي المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى السفير د. مختار وريده سفير جمهورية مصر العربية في الجزائر، مع عيسى بكاي وزير الأشغال العمومية والنقل الجزائري، حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات الثنائية ذات الاهتمام المُشترك في مجال النقل بين البلدين.

وقد أعرب السفير المصري في الجزائر عن الترحيب بقرار السلطات الجزائرية باستئناف الطيران المباشر المنتظم بين القاهرة والجزائر، مشيراً إلى مساهمة ذلك في تعزيز علاقات التعاون الثنائي في العديد من المجالات، وكذلك خدمة أبناء الجاليتين المصرية والجزائرية في البلدين. كما تم التباحث حيال إمكانية زيادة عدد الرحلات المباشرة بين البلدين لتعود للوضع الذي كانت عليه قبل الجائحة، لا سيما في ضوء الإقبال الملحوظ على الرحلات الحالية من الجانبين.

كما تم خلال اللقاء مناقشة سبل تدعيم علاقات التعاون الثنائي المشتركة في مجالات النقل الجوي والبحري والبري، وتشجيع الاستثمارات المشتركة من الجانبين في هذا المجال الحيوي، وكذلك انعقاد اللجنتين الملاحية والبرية المشتركة المصرية الجزائرية في أقرب الآجال. وفي هذا الصدد، استعرض السفير المصري أبرز ملامح عملية التطوير والنهضة الشاملة التي يشهدها قطاع النقل والسكك الحديدية في مصر.