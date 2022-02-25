شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون يطالب بوتين خلال اتصال هاتفى بوقف العمليات العسكرية في أوكرانيا فورا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الرئاسة الفرنسية الإليزيه، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصل هاتفيا بـالرئيس الروسى فلاديمير بوتين وطالبه بوقف العمليات العسكرية في أوكرانيا فورا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وذكرت الرئاسة الفرنسية، أن اتصال إيمانويل ماكرون بنظيره الروسي جاء بعد اتصال سابق مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

من جانبه قالت وزارة الخارجية البريطانية، إن العقوبات طالت 120 شخصية وكيانا مقربا من السلطة الروسية ، متابعة: نعمل مع الحلفاء لإخراج روسيا من نظام "سويفت" المصرفي العالمي.

وقالت بن والاس وزير الدفاع البريطاني: نحث روسيا على إعادة التفكير في غزوها "الكارثي" لأوكرانيا .

وفى تصعيد خطير، أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، بدء عملية عسكرية فى إقليم دونباس شرق أوكرانيا، والذى اعترفت روسيا باستقلاله قبل يومين وأبرمت مع قادته اتفاقية صدقة، بالتزامن مع بدء التحرك البرى العسكرى فى مدن أوكرانية خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال بوتين إن بلاده لا تنوى احتلال أوكرانيا وإنما حماية إقليم دونباس الذى يضم جمهوريتى دونتيسك ولوجانسك، محذرًا من أى تدخل خارجى فى أوكرانيا ودعا فى الوقت نفسه الجيش الأوكرانى لإلقاء السلاح.

ميدانيا، أعلنت وسائل إعلام روسية، إن قوات برية روسية بدأت الدخول فى ماريبول وأوديسا، وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية، إن حريقاً كبير فى منطقة ميكولاى إثر سقوط صاروخ على مستودع للصواريخ والمعدات المدفعية قرب خاركيف.