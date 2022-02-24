شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تزيل 6 حالات تعد على أملاك الدولة بالصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت محافظة الجيزة حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء والتعديات علي الأراضي الزراعية والأراضي أملاك الدولة وذلك في إطار تكليفات مشددة من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات المعنية بتكثيف مجهودات إزالة المخالفات ومنع التعدي على الاراضي الزراعية وردع المخالفين .

وأزالت اجهزة محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة الصف 6 حالات بناء مخالف شملت ازاله غرف من البلوك الأبيض بارتفاع 3 متر تقريبا أرض أملاك الدولة في الاتجاه القبلي للطريق الإقليمي و ازاله سور من البلوك الأبيض بطول 70م بارتفاع 3 م أرض أملاك الدولة بمنطقة حاجر القومية .

كما تم ازاله عقار بالبلوك الأبيض بدون سقف علي مساحه 150 م2 تقريبا وبه سور علي مساحه ٣٠٠م2 تقريبا أرض أملاك الدولة بمنطقة حاجر القوميه .

بالإضافة إلى إزالة اسوار من البلوك الأبيض بارتفاع 3 م بداخلها عدد 2 غرفه بالبلوك الأبيض بارتفاع 3 متر أرض أملاك الدولة بجوار الطريق الإقليمي و ازاله عقار بالطوب الاحمر والأعمدة الخرسانية بدون سقف علي مساحه 150 م٢ دور أرضي بارتفاع 4 م علي أرض أملاك الدولة الي جانب إزالة أساس بالبلوك الأبيض علي مساحه 200 م٢ علي أرض أملاك الدولة بمنطقة حاجر القومية .

وجارى متابعة ورصد حالات التعديات وستتم الإزالة الفورية لأى حالة تعدى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.