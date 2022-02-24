شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تزيل 6 حالات تعد على أملاك الدولة بالصف والان مع تفاصيل الخبر
وأزالت اجهزة محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة الصف 6 حالات بناء مخالف شملت ازاله غرف من البلوك الأبيض بارتفاع 3 متر تقريبا أرض أملاك الدولة في الاتجاه القبلي للطريق الإقليمي و ازاله سور من البلوك الأبيض بطول 70م بارتفاع 3 م أرض أملاك الدولة بمنطقة حاجر القومية .
كما تم ازاله عقار بالبلوك الأبيض بدون سقف علي مساحه 150 م2 تقريبا وبه سور علي مساحه ٣٠٠م2 تقريبا أرض أملاك الدولة بمنطقة حاجر القوميه .
بالإضافة إلى إزالة اسوار من البلوك الأبيض بارتفاع 3 م بداخلها عدد 2 غرفه بالبلوك الأبيض بارتفاع 3 متر أرض أملاك الدولة بجوار الطريق الإقليمي و ازاله عقار بالطوب الاحمر والأعمدة الخرسانية بدون سقف علي مساحه 150 م٢ دور أرضي بارتفاع 4 م علي أرض أملاك الدولة الي جانب إزالة أساس بالبلوك الأبيض علي مساحه 200 م٢ علي أرض أملاك الدولة بمنطقة حاجر القومية .
وجارى متابعة ورصد حالات التعديات وستتم الإزالة الفورية لأى حالة تعدى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.