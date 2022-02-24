شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الرقابة الإدارية: 250 منحة تدريبية للكوادر الأفريقية لمكافحة الفساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمّت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، التابعة لهيئة الرقابة الإدارية، حفل تخريج دفعة جديدة بعدد 36 متدرب من 12 دولة أفريقية ضمن منحة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، حيث تضمن البرنامج ،التدريب على أنشطة منع ومكافحة الفساد ورفع الوعي بمخاطرة وآثاره السلبية علي التنمية المستدامة في إفريقيا، إعداد وتنفيذ استراتيجيات مكافحة الفساد وإدارة مخاطر الفساد والاتفاقيات الدولية المرتبطة ، وكذا التحريات عن قضايا مكافحة الفساد واسترداد الموجودات.

وهنأ الوزير حسن عبد الشافى رئيس هيئة الرقابة الإدارية في كلمته خلال حفل تسليم شهادات تخرج البرنامج التدريبي المتدربين على اجتياز البرنامج وانه يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم عدد 250 منحة تدريبية للكوادر الأفريقية المعنية بمنع ومكافحة الفساد ، والذي يعد تأكيداً على إيمان الدولة المصرية متمثلة في القيادة السياسية بأهمية البعد الاستراتيجي والتاريخي التي تمثله القارة الأفريقية ، مؤكداً علي ترحيب مصر الدائم بالأشقاء من القارة الأفريقية لتوطيد أوجه الترابط والتعاون من أجل غد أفضل لشعوب القارة الأفريقية.

وشكر رئيس الهيئة وزارة الخارجية علي مساهمتها في تنسيق التعاون بين مصر وأفريقيا في العديد من المجالات ممثلة في الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والتي أطلق نشاطها رئيس الجمهورية لتكون المنصة الرسمية لتبادل الخبرات الإنمائية مع كافة الدول الأفريقية ، وفي مجال مكافحة الفساد نظمت مصر العديد من الفعاليات حيث عُقد المنتدي الإفريقي الأول لمكافحة الفساد بشرم الشيخ بناء علي دعوة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2018 خلال مشاركته بالقمة السنوية للقادة الأفارقة ليكون الأول من نوعه على المستوى القاري بما يتواكب مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي آنذاك، وليكون المنتدي منصة للحوار بين دول القارة بهدف تبادل الخبرات والمعلومات حول قضايا الفساد ، كما كانت إفريقيا حاضرة بقوة ضمن فعاليات الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشرم الشيخ خلال شهر ديسمبر 2021 لنستكمل معاً مسيرة العمل والمصير المشترك.

وفي نهاية كلمته ، وجه رئيس هيئة الرقابة الإدارية ،الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد باستمرار عقد دورات تدريبية بالتعاون مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بمكافحة الفساد وفقاً لخطة عمل الأكاديمية ولضمان استمرار التواصل مع الأجهزة النظيرة. كما قام صامويل جوكبانى نائب رئيس هيئة محاربة الفساد بدولة جنوب السودان ، بإلقاء كلمة نيابة عن باقي المتدربين ، قدم فيها الشكر لمصر على دعمها الدائم لدول القارة الأفريقية ، وشكر الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد علي تنظيم البرنامج التدريبي الذي أصقل مهاراتهم بالعديد من المعلومات والخبرات وطلب استمرار تقديم هذه البرامج والدورات لدعم الكوادر الأفريقية في مجال منع ومكافحة الفساد نظرا لخبرات مصر في هذا المجال.

يأتي ذلك في إطار سعي مصر الدائم للنهوض بأوجه التعاون المشترك مع قارة إفريقيا، من خلال مختلف الأجهزة والهيئات، إيماناً منها بأن التنمية المستدامة تؤتي ثمارها من خلال تضافر الجهود بين الدول، خاصة وأن مصر تتشارك مع الدول الشقيقة في القارة الأفريقية نفس الرؤي نحو التنمية نظراً للتقارب الجغرافي الذي يمهّد الطريق نحو تعاون إقليمي أكثر فاعلية في مختلف المجالات.