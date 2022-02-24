شكرا لقرائتكم خبر عن حلف الناتو يدعو روسيا لسحب قواتها من أوكرانيا "فورا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ندد حلف الناتو ، اليوم الخميس، بـ"الهجوم الروسى الطائش وغير المبرر" على أوكرانيا، داعيا على لسان الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج روسيا إلى "الانسحاب فورا" من أوكرانيا، موضحًا أن هناك تحركات عسكرية يقوم بها الحلف "للدفاع عن حلفائه".

حلف الناتو : الهجوم ضد واحد يعتبر هجوما ضد الجميع

وقال ينس ستولتنبرج: "مهمة الناتو هى حماية والدفاع عن كل الحلفاء.. إذا كان هناك هجوم ضد واحد فسيعتبر هجوما ضد الجميع".

وتابع: "مجلس الناتو قرر أن يفعل خططنا الدفاعية للدفاع عن الحلفاء، وسيسمح لنا هذا بنشر قدرات وقوات، من بينها قوة استجابة الناتو، حيث يلزم".

حلف الناتو يوضح خططه للرد على روسيا

وأوضح الأمين العام للناتو، الخطط العسكرية التى تم تطبيقها حتى الآن: "فى الرد على الحشد العسكرى (الروسي) الكبير، فإننا نقوى دفاعنا الجماعى فى البحر والجو وعلى الأرض. فى الأسابيع الماضية الحلفاء من أميركا الشمالية وأوروبا نشروا آلافا إضافية من القوات فى الجانب الشرقي، ولدينا الكثيرون فى قوات الاحتياط".



حلف الناتو

وأضاف: "لدينا أكثر من 100 طائرة فى حالة تأهب، وأكثر من 120 سفينة فى البحر، من الشمال إلى المتوسط، مما يظهر أن التزامنا الدفاعى صارم.. ونستمر فى فعل كل ما هو ضرورى لحماية الحلف من أى عدوان".

وحذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، موسكو، من عواقب غزو أوكرانيا، قائلا إن هناك "تكاليف كثيرة" ستتكبدها بسبب هذا الهجوم.

حلف الناتو : روسيا تتحمل المسؤولية كاملة عن تحركاتها المتهورة

كما شدد على أن ما حدث "كان خطة مخطط لها من قبل، وإنه رغم الإنكارات والمعلومات المضللة، فإن نية الكرملين واضحة للعالم حتى يراها".

وتابع: "قيادة روسيا تتحمل المسؤولية كاملة عن تحركاتها المتهورة، وعن حياة الناس الذين قتلوا (...)، الناتو يندد بغزو روسيا لأوكرانيا بأشد العبارات، إنه انتهاك صارخ للقانون الدولى وتحرك عدوانى ضد دولة مستقلة ومسالمة وذات سيادة، وتهديد جدى للأمن الأطلسى".



حلف الناتو