أخبار مصر.. الخارجية: مصر تدعو لتغليب لغة الحوار بين أطراف الأزمة الأوكرانية

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القاهرة - سامية سيد - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، الخارجية: مصر تدعو لتغليب لغة الحوار بين أطراف الأزمة الأوكرانية.

الخارجية: مصر تدعو لتغليب لغة الحوار بين أطراف الأزمة الأوكرانية

قالت وزارة الخارجية المصرية فى بيان لها منذ قليل ، تعليقاً علي الأزمة الأوكرانية بعد التحرك الروسي الأخير ، إن جمهورية مصر "تتابع بقلق بالغ التطورات المُتلاحقة اتصالًا بالأوضاع في أوكرانيا، وتؤكد على أهمية تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية، والمساعي التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسيًا بما يحافظ على الأمن والاستقرار الدوليين، وبما يضمن عدم تصعيد الموقف أو تدهوره، وتفاديًا لتفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية وأثرها على المنطقة والصعيد العالمي.

الرئيس السيسي ورئيس كازاخستان يتبادلان الرؤي ووجهات النظر تجاه الملفات الإقليمية

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس قاسم توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان.

حرب روسيا وأوكرانيا.. قتال عنيف بالقرب من المنشأة النووية فى "تشيرنوبل"

أفادت قناة "سكاى نيوز" فى خبر عاجل، أن قتال عنيف بالقرب من المنشأة النووية فى "تشيرنوبل".

فيما كشفت مصادر محلية، أن القوات الروسية تسيطر على مناطق في مدينة خيرسون جنوب أوكرانيا، وتمكنت القوات الروسية من دخول خاركيف بدون قتال.

قائد القوات الأوكرانية: نقاتل الجيش الروسى فى الشمال والجنوب

أكد قائد الجيش الأوكرانى، أن القوات المسلحة الروسية تقاتل الجيش الروسى فى الشمال والجنوب، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "سكاى نيوز".

فيفا يحرم فاركو من التعاقدات وإيقاف تيري 4 أشهر لصالح المريخ السودانى

أعلن نادى المريخ السودانى عن حصوله على قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " بتوقيع عقوبات على نادى فاركو ولاعبه سيف الدين مالك بخيت "تيري" على خلفية الشكوى التى تقدم بها النادى السودانى.

دار الإفتاء: تحديد نوع الجنين جائز شرعا ولا حرج فيه.. فيديو

هل عمليات تحديد الأجنة حرام أم حلال؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية خلال بث مباشر أجرته الدار اليوم الخميس، وأجاب عليه الدكتور محمود شلبى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

سفارة كييف بالقاهرة تشكر الخارجية على تقديم المساعدة للسياح الأوكرانيين بمصر

ناشدت السفارة الأوكرانية في مصر، وزارة الهجرة والفنادق السياحية، بتقديم الدعم والمساعدة للسياح الأوكرانيين المتواجدين حاليا في جمهورية مصر العربية، وذلك بعد ساعات من إعلان روسيا تنفيذ عملية عسكرية شرق أوكرانيا اليوم الخميس.

"CNN" تنقل صورا من مطار هوستوميل قرب كييف.. قوات روسيا نفذت إنزالا جويا

نقلت شبكة "CNN" صورا من مطار هوستوميل قرب العاصمة الأوكرانية كييف، حيث نفذت القوات الروسية إنزالا جويا، ويظهر جنود روس فى المشهد، وذلك وفق فيديو عرضته قناة العربية.

رئيس الوزراء يؤكد أهمية النهوض بالصناعة الوطنية لتلبية احتياجات السوق والتصدير

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

السفارة المصرية في أوكرانيا تنشر أرقام التواصل وتنصح الجالية باتباع الإرشادات

في إطار التطورات المُتسارعة حاليًا على المشهد الأوكراني، تتابع سفارة جمهورية مصر العربية في كييف على مدار الساعة أحوال الجالية المصرية المُقيمة في أوكرانيا، فضلًا عن نشر الإرشادات الواجب اتباعها، وكذا أرقام للتواصل معها.

روسيا تبدأ الهجوم على أوكرانيا.. إدانات عالمية وعقوبات وذعر فى كييف.. فيديو

بدأت فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عملية عسكرية روسية فى أوكرانيا، أعلن عنها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، حيث دعا بوتين الجيش الأوكرانى إلى إلقاء سلاحه، مضيفا أن إراقة الدماء ستكون مسئولية النظام الأوكرانى، وأنه حال حدوث تدخل أجنبى فإن روسيا سترد على الفور، مؤكدا أنه لا يخطط لاحتلال أراض أوكرانية.

سماع صفارات الإنذار فى العاصمة كييف.. وأوكرانيا تدعو المواطنين لنزول الملاجئ

أفادت قناة "سكاى نيوز" فى خبر عاجل، بسماع صفارات الإنذار فى العاصمة الأوكرانية كييف، كما أعلن التليفزيون الأوكرانى، أن العاصمة كييف معرضة لتهديد جوى، وندعو المواطنين للنزول للملاجئ، وذلك وفق لقناة العربية.

أوكرانيا تعلن بدء تسليح جميع المواطنين الراغبين فى الدفاع عن بلادهم

قال الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى، اليوم الخميس، إن جميع المواطنين الأوكرانيين الراغبين في حماية بلدهم سيكون بمقدورهم الحصول على الأسلحة اللازمة، وحث الرئيس الأوكرانى المواطنين على التوجه إلى مراكز التطوع، وقال الرئيس في خطاب للأمة: "نحن بالفعل نمنح الأسلحة وسنواصل منحها إلى أولئك الراغبين والقادرين على الدفاع عن سيادتنا"، بحسب "سبوتنيك".

سعر الذهب .. اعرف أسعار المعدن الأصفر بعد الحرب الروسية الأوكرانية.. انفوجراف

فى ضوء التطورات الدولية، قفزت أسعار الذهب اليوم الخميس بقيمة 10 جنيهات للمرة الثالثة على التوالى بعد صعود 17 جنيها خلال الساعات القليلة الماضية، ليصبح إجمالى الصعود 27 جنيها، جراء تداعيات الأحداث فى أوكرانيا، حيث ارتفع الطلب على الملاذات الآمنة لتسجل الأسعار العالمية للذهب أعلي مستوى في عام عند 1966 دولار مقابل 1908 دولار قبل بدء الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية.

عمدة كييف: يمكن استخدام عدد من قطارات المترو كملاجئ من القصف

أعلنت عمدة كييف، أنه يمكن استخدام عدد من القطارات في المترو كملاجئ من القصف، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

الجيش الأوكرانى: معركة جارية مع القوات الروسية فى قاعدة عسكرية قرب كييف

أعلن الجيش الأوكراني، أن معركة جارية مع القوات الروسية في قاعدة عسكرية قرب العاصمة كييف، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.