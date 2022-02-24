سعر الذهب اليوم .. المعدن الأصفر يهبط 17 جنيها بالتعاملات المسائية

القاهرة - سامية سيد - هبط سعر الذهب اليوم الخميس، في التعاملات المسائية بقيمة 17 جنيها، وذلك بعد أن امتصاص الأسواق للهجوم الروسي على أوكرانيا، حيث شهدت الأسواق هبوط فى أونصة الذهب إلى مستويات 1922 دولار، بعد أن سجلت على مدار اليوم صعود لمستويات 1970 دولار في بعض جلسات التداول.

سعر الذهب اليوم يشهد تقلبات بسبب الحرب الروسية الأوكرانية

ومع بداية الهجوم الروسى على أوكرانيا ارتفع الطلب على الملاذات الآمنة لتسجل الأسعار العالمية للذهب أعلى مستوى في عام، وتسجل أونصة الذهب 1970 دولار، لكن عاد الهدوء إلي السوق مجددا واتجه بعض ملاك الذهب لجني الأرباح الأمر الذي ينعكس على السعر في مصر ليسجل هذا الهبوط.

سعر الذهب اليوم

عيار 18: 722.50 جنيه

عيار 21: 843 جنيها

عيار 24: 963.40 جنيه

الجنيه الذهب: 6744 جنيها

اونصة الذهب تسجل الآن وقت صياغة هذه السطور- وهو سعر قابل للتغير بصورة مستمرة- حوالي 1922 دولار، ويسجل العيار الرئيسي للذهب في مصر سعر 843 جنيها للجرام مع إمكانية التغير المستمر في الأسعار خلال الساعات القادمة.



سعر الذهب اليوم

قفز سعر الذهب صباح اليوم أكثر من 2% إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عام إذ أقبل المستثمرون على الملاذات الآمنة بعد بدء غزو قوات روسية لأوكرانيا في أعقاب أوامر من الرئيس فلاديمير بوتين بتنفيذ ما وصفها بأنها عملية عسكرية خاصة.

وقال مسئولون ووسائل إعلام إن القوات الروسية أطلقت صواريخ على عدة مدن أوكرانية وأنزلت قوات على الساحل الجنوبي للبلاد.

سعر الذهب اليوم يرتفع بسبب الحرب الأوكرانية

وارتفع الذهب، وهو من أصول الملاذ الآمن في أوقات الاضطرابات، بنحو 8% منذ بداية فبراير شباط مع تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على شهية المخاطرة، ويتجه المعدن النفيس صوب تسجيل أفضل أداء شهري منذ يوليو تموز 2020.



سعر الذهب

وبالنسبة للعملات النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 2.1% إلى 25.03 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 1% إلى 1102.43 دولار للأونصة، في حين صعد البلاديوم 1.3% إلى 2514.54 دولار للأونصة.