شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تعلن فرض عقوبات على روسيا بسبب عملها العسكرى فى أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون عن فرض عقوبات على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية فى شرق أوكرانيا، استهدفت عددا من قطاعات الاقتصاد الروسى، منها القطاع المصرفى والطيران.

وأعلن جونسون تجميد أصول مؤسسة ROSTEC الروسية، ونعتزم تجميد أصول بنك VTB الروسى وفرض عقوبات على 100 شخص وكيان روسيا وتحدثت وسائل إعلام عن سماع دوي انفجارات بعدد من المدن الأوكرانية فجر اليوم، وذلك بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن بدء عملية عسكرية خاصة لحماية إقليم دونباس.

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية، أن دوى انفجارات سمع فى العاصمة كييف وكراماتورسك (شرق) وخاركوف (شمال شرق) وأوديسا (جنوب) وبيرديانسك (جنوب شرق)، وكذلك فى منطقة مطار بوريسبيل الدولى فى كييف.